Festa di Capodanno, De Luca: non si fa. Manfredi: decidiamo venerdì in Prefettura.

Capodanno a Napoli? “Non mi pare che sia previsto un evento in presenza. Ho incontrato ieri il sindaco di Napoli e credo che sia orientato a non avere nessun evento”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha firmato un’ordinanza che vieta le feste e gli spettacoli di piazza nel periodo natalizio e a Capodanno.

“Ovviamente, essendoci oggi l’ordinanza – ha aggiunto De Luca – diventa vincolante per tutti quanti. Ci saranno probabilmente iniziative trasmesse in video, ma non in presenza”.

Decidiamo venerdì in Prefettura, ha replicato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, probabilmente sentendosi scavalcato.