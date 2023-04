Festa scudetto e piano mobilità, sindacato Or.S.A.: tutelare incolumità lavoratori trasporti.

dal sindacato di base Or.S.A. Autoferro riceviamo e pubblichiamo

Alla vigilia della festa per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, in previsione

dell’enorme afflusso in città dei tifosi di tutta la provincia, e non solo, le Prefetture interessate, il Comune di Napoli, le Forze dell’Ordine e le Aziende di Trasporto Pubblico si stanno mobilitando per organizzare un Piano di Sicurezza per garantire l’incolumità di tutti i

partecipanti.

Noi del Sindacato OR.S.A. riteniamo che, a tutela dell’integrità di mezzi di trasporto e degli

impianti oltre che dell’incolumità dei Lavoratori, il Trasporto Pubblico non debba essere

assicurato durante quell’evento.

Sappiamo bene che garantire la sicurezza, quando a muoversi sono centinaia di migliaia di

persone, è un’impresa complicatissima, non dubitiamo che verranno prese tutte le misure

idonee, ma ci teniamo a sottolineare che il timore dei lavoratori per la propria incolumità è

molto, molto, forte.

Dovendo però ottemperare ad un eventuale ordine del Prefetto per garantire la mobilità da e verso la città di Napoli, oltre che al suo interno, chiederemo:

• Trasporti gratuiti per tutti, in modo da evitare code alle biglietterie, ai tornelli e problemi

di verifica dei titoli di viaggio.

• Sosta gratuita per chi ferma il proprio mezzo di trasporto prima di entrare in città.

• Presenziamento rinforzato da parte del personale delle aziende di trasporto nelle

stazioni, sui treni, nelle funicolari e nelle metropolitane.

• Presidio delle forze dell’ordine in tutti i capolinea, automobilistici e ferroviari, in tutte le

stazioni in linea, in quelle di collegamento tra i vari vettori e nei “punti nevralgici” della

città, in modo da fornire immediato supporto ai Lavoratori in difficoltà sui mezzi pubblici.