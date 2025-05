Festa scudetto, il plauso di Manfredi

- pubblicità -

“Una grande festa di popolo, la città e i tifosi azzurri meritavano di gioire insieme alla squadra e alla società. Ha funzionato perfettamente l’organizzazione e desidero ringraziare per questo il Prefetto Michele Di Bari, il Questore, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vigili del Fuoco, tutte le forze dell’ordine, la Polizia Locale, la Protezione civile e tutti i servizi comunali che si sono adoperati per rendere sicura la sfilata dei bus. Napoli ha dato ancora una volta a livello internazionale prova di capacità straordinarie unendo l’effcienza alla bellezza. Il tutto in un gioco di squadra che ci ha premiato“.

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a bilancio della sfilata dei bus del Calcio Napoli.