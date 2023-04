Festa scudetto, si prevede mezzo milione di persone in strada.

“Domenica per i festeggiamenti dei tifosi nelle strade di Napoli si parte da una base di 500mila presenze. Sono stimate un milione di persone, secondo le indiscrezioni che sono filtrate da parte delle Forze dell’Ordine”.

Confesercenti stimava in circa 240.000 persone l’afflusso di turisti in città per ponte del 1 maggio, Comicon (iniziato ieri) e festa scudetto.

Insomma la città è strapiena, dormire a Napoli può arrivare a costare anche 1.000€ a notte in questo periodo.

La scarsezza di posti letto è tale che la squadra di Spalletti ha dovuto rinunciare al ritiro prepartita perchè non si è trovato un albergo disponibile. I giocatori si raduneranno direttamente domani a Castel Volturno o allo stadio.

Per il dispositivo di traffico inoltre, salvo ripensamenti dell’ultima ora, non è previsto neanche il giro della città della squadra a bordo del pullman scoperto. Evento che potrebbe essere rinviato di qualche settimana a situazione decongestionata, tenendo presente che l’11 maggio Napoli sarà teatro della sesta tappa del Giro d’Italia.

Niente fuochi d’artificio e niente bevande in bottiglie o lattine per la festa di Napoli e del Napoli in vista dell’ormai imminente scudetto. È questa la sintesi dell’ordinanza emanata oggi dal sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, in vista dei festeggiamenti previsti per il weekend, quando la squadra di Luciano Spalletti potrebbe conquistare il tricolore. A tal fine, ricordiamo, sarà necessaria la mancata vittoria della Lazio in casa dell’Inter – gara con fischio d’inizio alle 12,30 di domenica – e poi un successo del Napoli sulla Salernitana, nella partita inizialmente programmata domani sera e poi spostata alla domenica alle 15.

L’ordinanza. “Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica – si legge nel provvedimento – in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023” è vietata la vendita di “bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023”. È inoltre disposto il “divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di Napoli dalle ore 17,00 di sabato 29 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023”.