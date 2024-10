Fino a 1500€ per un servizio in Rai, ma millantava

- pubblicità -

Ieri sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete ha smascherato a Napoli un uomo che si spaccia per giornalista di programmi Rai, e che avrebbe incassato compensi da alcuni titolari di attività commerciali in cambio di millantati spot pubblicitari sulla tv di Stato.

Peccato che questi servizi, per i quali il sedicente giornalista avrebbe chiesto dai 600 ai 1500 euro cash, non siano mai andati in onda sui canali Rai, ma solo e soltanto sui profili social dello pseudo inviato.

Tra l’altro con un logo Rai palesemente taroccato.

Intercettato dall’inviato del tg satirico, l’uomo dichiara di essere un content creator Rai che collabora con molti programmi.

Ma, alla richiesta di Luca Abete di indicargliene qualcuno, afferma che sono talmente tanti da non venirgli in mente. Ma in Rai nessuno lo conosce. Nemmeno Caterina Balivo, di cui l’uomo dichiara di essere amico: «Io non so chi sia e qui non lo conosce nessuno», dice la conduttrice all’inviato di Striscia. A tutela dei propri interessi e della propria immagine, la Rai ci comunica di aver presentato denuncia presso le autorità competenti.

Il servizio a Striscia la Notizia