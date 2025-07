Firmato Patto di Legalità tra So.Ge.R.T. e Commissione Anticamorra della Regione

- pubblicità -

La Presidenza della II Commissione Speciale Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania ha organizzato nella Basilica di San Tammaro a Grumo Nevano il convegno “Patto di legalità: trasparenza e fiducia nella gestione pubblica”, con la partecipazione attiva di So.Ge.R.T. S.p.A., partner etico e firmatario del Patto.

Il convegno ha rappresentato la seconda tappa di un percorso strategico finalizzato alla costruzione di reti istituzionali ed economiche fondate sulla legalità, che vedono protagoniste le aziende che operano nei settori ad alto impatto per la collettività.

L’evento si è concluso con la firma ufficiale del Patto di Legalità tra la Presidenza della II Commissione Speciale e So.Ge.R.T. S.p.A., che si impegna a integrare principi etici, trasparenza, legalità e tracciabilità nei propri processi aziendali, in particolare nella gestione dei tributi e delle entrate pubbliche.

«La lotta alla criminalità organizzata passa anche attraverso strumenti di collaborazione tra pubblico e privato. Il Patto firmato oggi è un modello replicabile e concreto di governance etica e partecipata. Ringrazio So.Ge.R.T. S.p.A. per la responsabilità dimostrata: insieme possiamo rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni», ha dichiarato Carmela Rescigno, Presidente della II Commissione Speciale Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania.

«Firmare questo Patto significa assumersi un impegno chiaro verso l’integrità, non solo per rispettare la legge, ma per contribuire a costruire un ecosistema pubblico più trasparente. Il nostro operato sarà sempre orientato alla legalità, alla tracciabilità dei processi e al servizio dei cittadini», così Giuseppe Coppola, Presidente del Consiglio di Amministrazione di So.Ge.R.T. S.p.A.

Durante i lavori – moderati dalla giornalista Margherita Salemme – sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e degli organi di controllo, esperti in materia di anticorruzione, forze dell’ordine e vertici di So.Ge.R.T. S.p.A., ponendo l’accento sulla necessità di rinnovare la fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione attraverso strumenti operativi concreti, come il Patto di Legalità.