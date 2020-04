Flashmob di Ambulanze in Piazza Plebiscito.

Venti ambulanze, con personale fuori turno, si sono schierate in piazza del Plebiscito accendendo le sirene dopo aver suonato dall’altoparlante l’inno nazionale. Con gli operatori del 118 anche alcuni agenti della polizia di stato che hanno acceso i lampeggianti delle loro auto.

“Non un’autocelebrazione, ma una celebrazione che il 118 fa alla sua città, ai cittadini e alla sofferenza che purtroppo stiamo tutti cercando di affrontare”, ha commentato in piazza Giuseppe Galano, responsabile del 118 di Napoli.

“Ricordo che questa emergenza non è finita e quindi a tutti dico purtroppo di rimanere ancora a casa, le giornate sono belle, me ne rendo conto, ma bisogna essere ancora più determinati. Quello che dice il governatore De Luca è giusto, bisogna tenere dritta la barra altrimenti non e usciamo”. (ANSA)