Focus sui Beni Confiscati in Commissione Legalità

La Commissione Legalità ha incontrato la nuova dirigente del ServizioBeni Confiscati, Nunzia Ragosta, per fare il punto su questo importante tema.

Auspicabile per Iris Savastano (FI) che la Commissione si occupi al più presto del regolamento sui beni confiscati e che al servizio vengano assegnate le adeguate risorse umane e strumentali. Necessario poi utilizzare una parte di questi beni a supporto delle vittime di violenza, sia come alloggio sia come opportunità lavorativa.

Rosario Andreozzi (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la città) ha sottolineato la necessità che l’amministrazione supporti con le adeguate risorse il servizio e ha auspicato che si formi al più presto un tavolo di coordinamento permanente e che le difficoltà del governo su PNRR non colpiscano anche i beni confiscati.

Per Alessandra Clemente (Misto) è necessario dare la massima visibilità alle manifestazioni d’interesse per l’assegnazione di un bene confiscato, che è un bene di comunità. Esiste anche una mappa georeferenziata che però non è aggiornata. Pianificazione sui beni confiscati entro fine settembre. I beni confiscati, ha spiegato Ragosta, rappresentano una grande opportunità sociale, etica ed economica per il Comune. In questo momento l’ufficio sta procedendo alla loro schedatura, poi seguiranno i sopralluoghi per verificarne lo stato. L’obiettivo è quello di avere il prima possibile un censimento completo, aggiornato e possibilmente geolocalizzato, di tutti i beni confiscati. Accertata la presenza di abusi si procederà a sanarli per poi mettere i beni a bando. Molti di essi, prima dello sgombero, sono stati vandalizzati: necessari quindi fondi per la manutenzione. In questo senso, il Comune ha vinto un bando regionale per circa 200 mila euro. Si potrebbe poi cercare di accedere a bandi su temi specifici, in base alla destinazione d’uso che si pensa per il bene. Ulteriore possibilità di finanziamento potrebbe essere quella di mettere a reddito alcune tipologie di beni confiscati, come i box auto, e utilizzare quelle risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria: un’ipotesi attualmente non prevista dalle linee guida, che però potrebbe essere inclusa nel regolamento alla cui redazione si lavorerà nei prossimi mesi. Sarebbepoi auspicabile costituire un tavolo tecnico con tutti i servizi interessati, non solo quelli tecnici ma anche quelli correlati alla futura destinazione d’uso, nel quale coinvolgere anche le associazioni che vorranno partecipare ai bandi di assegnazione. Opportuno dare a questi la massima pubblicità, sia prevedendo uno spazio tematico sul sito, sia attraverso canali social e comunicati stampa. Sul tema delle donne vittima di violenza, l’Amministrazione ha intenzione di utilizzare un bene a Pianura, mettendo a disposizione anche degli orti sociali. Infine, Ragosta ha confermato che è quasi completato il trasferimento del Servizio nella sede di Donna Regina.

Si tratta, per il presidente Esposito, di un tema fondamentale sia per la promozione di una cultura della legalità, sia come opportunità per fornire servizi ai cittadini. Presto ci saranno bandi per numerosi beni confiscati e sarebbe auspicabile la massima partecipazione di associazioni e enti del terzo settore, da favorire dando massima visibilità ai bandi. Sostegno all’ipotesi di mettere a reddito alcunetipologie di beni, in modo da raccogliere risorse per finanziare interventi sui beni con destinazione d’uso sociale. Infine Esposito ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio attento delle attività svolte dalle associazioni nei beni confiscati in modo da garantire la massima trasparenza e il rispetto della legalità.