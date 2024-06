Fondazione FS: al Museo Ferroviario serate estive con Terrazze Pietrarsa

Venerdì 14 giugno tornano le serate estive al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con la riapertura delle “Terrazze Pietrarsa”.

Numerosi gli eventi in programma per consentire ai visitatori non solo di ammirare locomotive storiche e carrozze d’epoca in esposizione, ma anche di vivere un’esperienza unica attraverso un ricco calendario di eventi e musica dal vivo con lo sfondo del suggestivo Golfo di Napoli.

Si parte, dunque, venerdì 14 giugno, in concomitanza della serata “AperiArt”, per proseguire durante l’intero periodo estivo nei seguenti giorni e orari: mercoledì dalle 18:00 alle 23:00, giovedì e domenica dalle 18:00 alle 24:00, venerdì e sabato dalle 18:00 alle 01:00.

Maggiori dettagli telefonando allo 081.472003, o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.

Per tutte le informazioni sulle Terrazze Pietrarsa si potrà usare il numero WhatsApp 3356422368.