Forcella in Musica, Polifonia Senza Confini sabato 20

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POLIFONIA SENZA CONFINI
Un itinerario musicale ricco di contrasti, colori e suggestioni da scoprire insieme. Sabato 20 giugno, nella straordinaria cornice della Chiesa di San Giorgio Maggiore, il 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 “𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 𝐆𝐫𝐢𝐦𝐚” ti guiderà in un viaggio che attraversa secoli di musica, dalla vivace villanella rinascimentale alle più moderne suggestioni del Novecento.
Tradizione e innovazione si intrecciano in un dialogo senza tempo, celebrando la forza e la bellezza della voce umana.
𝐋𝐮𝐢𝐠𝐢 𝐆𝐫𝐢𝐦𝐚, 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐈𝐧𝐧𝐚𝐦𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢, 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐕𝐢𝐚 𝐃𝐮𝐨𝐦𝐨, 237, Napoli 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 – 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗.𝟑𝟎 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨
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