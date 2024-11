Forum dei Giovani: Navette notturne Centro storico – Coroglio

- pubblicità -

“La movida napoletana è pronta a una svolta. Il Forum dei Giovani ha lanciato una proposta rivoluzionaria: un nuovo servizio navetta notturno che colleghi il centro storico con la zona di Coroglio, nota per la presenza di numerosi locali notturni e discoteche, al fine di promuovere la sicurezza stradale e migliorare la mobilità” affermano i rappresentanti.

Il progetto, proposto dai consiglieri Francesco Paolo Esposito e Cristina Somma, rispettivamente presidenti delle commissioni Trasporti e Tempo Libero e Movida, nasce in risposta ai preoccupanti dati relativi alla sicurezza stradale, che vedono la Campania tra le regioni italiane con il tasso di mortalità più alto dovuto a incidenti stradali, con un impatto particolarmente grave sui giovani under 35.

Il report Istat del 2023 ha evidenziato che a Napoli si sono verificati oltre 2.300 incidenti stradali, con un aumento significativo dei feriti e dei decessi, raggiungendo un costo sociale superiore ai 210 milioni di euro.

In questo contesto, il Forum dei Giovani propone un servizio navetta notturno per garantire un trasporto sicuro e a basso costo per i giovani, riducendo i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il servizio, secondo il progetto, dovrà essere attivo ogni venerdì e sabato con le seguenti tratte:

• Centro Storico – Coroglio: dalle 23:00 alle 01:00

• Coroglio – Centro Storico: dalle 03:00 alle 05:00

Il costo del biglietto dovrebbe essere di 1,30 euro per i passeggeri ordinari e 1,00 euro per i giovani sotto i 30 anni.

Le fermate suggerite per il progetto pilota comprendono zone strategiche per i giovani e la movida cittadina, come Piazza Carlo III, Piazza Cavour, Riviera di Chiaia, Piazzale Tecchio e Bagnoli (capolinea Coroglio), con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla vita sociale e culturale della città.

Il progetto pilota, della durata di un anno, dovrà essere monitorato e, se i risultati saranno positivi, potrà essere ampliato per includere anche le aree periferiche, con il coinvolgimento di ANM e altri attori privati o pubblici per rafforzare il servizio.

I benefici attesi, secondo i proponenti, includono una significativa riduzione degli incidenti stradali notturni, un miglioramento della qualità della vita dei giovani e una maggiore partecipazione alla vita culturale e sociale di Napoli.

Il Forum dei Giovani di Napoli invita il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta ad adottare questa proposta, che rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più sicura e inclusiva per i giovani di Napoli.