Frana San Felice, ritrovato corpo

Dopo tredici giorni di intense operazioni di ricerca, i Vigili del Fuoco sono finalmente riusciti a rintracciare a San Felice a Cancello, un comune della provincia di Caserta, il corpo del 42enne Giuseppe Guadagnino.

Questi era scomparso in seguito a una devastante frana che aveva colpito la frazione collinare di Talanico, causando gravi danni e mettendo in allerta la comunità locale. Il ritrovamento è avvenuto nella zona del laghetto della ex cava Giglio, un luogo tristemente noto per essere stato il punto in cui era stato già trovato, nei giorni anteriori, il corpo senza vita della madre del 42enne, Agnese Milanese, di 74 anni.

Anche lei era rimasta dispersa a seguito del disastro provocato dalla frana. L’operazione di ricerca è stata estremamente complessa a causa della vasta area interessata e delle condizioni difficili del terreno. Le squadre di soccorso hanno dovuto lavorare incessantemente, affrontando non solo il fango e i detriti, ma anche il rischio di ulteriori smottamenti.

L’impiego di tecnologie avanzate e la coordinazione tra i vari enti di soccorso hanno permesso il recupero dei corpi, offrendo così un minimo di conforto e chiarezza alle famiglie colpite dalla tragedia.

Questa frana ha evidenziato, una volta di più, l’importanza di una maggiore attenzione e prevenzione in relazione ai fenomeni geologici e climatici che possono improvvisamente trasformarsi in catastrofi. La comunità di Talanico rimane scossa dall’accaduto e dalle perdite subite, ma è anche determinata a unirsi per superare insieme questa dura prova.