Frecce Tricolori, incidente a Pantelleria, pilota ricoverato

Paura per le Frecce Tricolori coinvolte in un incidente durante un volo di addestramento acrobatico presso l’aeroporto di Pantelleria, all’indomani dell’airshow di Catania. Nel corso del volo è accaduto qualcosa di anomalo, da un video che circola online sembrerebbe esserci stato addirittura un contatto tra velivoli.

Sull’esatta dinamica saranno svolti gli accertamenti per chiarire esattamente cosa è accaduto. L’addestramento è stato interrotto e durante l’atterraggio a Pantelleria un velivolo è uscito fuori pista.

Il pilota ha riportato dei lievi traumi alle ginocchia dovuto all’impatto con il terreno ed è stato ricoverato in ospedale a Pantelleria, ma “solo per accertamenti”, come spiegano all’Adnkronos. Le sue condizioni sono “buone”. E a breve lascerà il nosocomio. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre velivoli.

“I piloti sono stati bravissimi. Lo scalo aeroportuale non ha subito danni ed è già stato riaperto. Siamo dispiaciuti per quanto avvenuto”, ha detto il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona .’