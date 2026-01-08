Freddo, prima neve sul Vesuvio

- pubblicità -

Risveglio sorprendente per i residenti delle pendici del Vesuvio: dopo le abbondanti precipitazioni di ieri sera – accompagnate anche da una breve grandinata – e quelle proseguite nella notte, il vulcano si presenta stamattina completamente imbiancato. Un colpo d’occhio che, complice il cielo limpido e l’assenza di foschie, è ben visibile anche da Napoli, dove molti turisti non hanno resistito alla tentazione di fotografare lo spettacolo.

Il brusco calo delle temperature ha reso particolarmente rigide le prime ore del mattino.

Per la giornata odierna, tuttavia, le previsioni indicano un miglioramento, con assenza di nuove precipitazioni sull’area vesuviana.

I meteorologi avvertono però che il quadro generale potrebbe peggiorare nuovamente nei prossimi giorni.