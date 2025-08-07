Frode sull’efficientamento energetico, danno erariale di 30 milioni

- pubblicità -
Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli ha portato alla luce una truffa clamorosa: lavori di efficientamento energetico dichiarati in comuni inesistenti hanno generato un danno erariale di oltre 30 milioni di euro.
I protagonisti della frode
- Società coinvolta: una Srl con sede a Poggiomarino (Napoli), poi fallita.
- Tre persone fisiche: amministratori di diritto o di fatto della società.
- Accusa: falsificazione di documenti per ottenere incentivi pubblici tramite i cosiddetti certificati bianchi.
Meccanismo della truffa
- I soggetti hanno dichiarato falsamente di aver eseguito lavori di isolamento termico in edifici situati in località inventate.
- Hanno ottenuto 138.074 certificati bianchi dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), poi rivenduti sul mercato a soggetti ignari.
- I comuni indicati nei documenti hanno confermato che non esistevano autorizzazioni né cantieri reali.
Conseguenze legali
- La Procura Regionale della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre con istanza di sequestro conservativo.
- Parallelamente, la Procura di Treviso ha avviato un’indagine penale, evidenziando l’uso di fatture false e permessi edilizi inesistenti.
