Funicolare Centrale, sostituita fune di trazione.

“L’attenzione alla sicurezza è fondamentale per tutti i sistemi di trasporto pubblico, in particolare per gli impianti funicolari.

Abbiamo sostituito, con la professionalità del personale ANM, la fune di trazione della Funicolare Centrale, una fune di 14,5 mm di diametro, 1,5 km di lunghezza e 13 tonnellate di peso”.

Lo afferma l’assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza “Un’attività – aggiunge – unica nel suo genere, effettuata con le nostre risorse tecniche. La sostituzione è stata ultimata in un giorno. La riapertura della funicolare è prevista per domani alle 15 ma cercheremo di anticipare al massimo”.

(ANSA).