Funicolare di Chiaia chiude dal 1 ottobre, Anm attiva navetta NC.

ANM informa che da sabato 01 Ottobre, la Funicolare di Chiaia resta chiusa al pubblico per lavori di revisione ventennale, secondo quanto disposto dal DM 395/2015.

Per rispondere alle esigenze di mobilità dei clienti, ANM mette in servizio dal lunedì alla domenica la linea bus NC (P.co Margherita/via Cimarosa), sul seguente percorso:

Piazza Amedeo (capolinea) – Parco Margherita – corso Vittorio Emanuele II (altezza Parco Grifeo)– via Tasso – via A. Falcone – via Cimarosa primo tratto (angolo via Luca Giordano) – via Scarlatti – via A. Falcone – via Tasso – Parco Margherita – piazza Amedeo (capolinea).

La linea effettuerà esclusivamente le seguenti fermate:

Andata:

– fermata n. 2001 piazza Amedeo (capolinea)

– fermata n. 2947 via del Parco Margherita, fronte stazione funicolare Chiaia

– fermata n. 2547 corso Vittorio Emanuele (parco Grifeo), altezza Stazione Corso Vittorio Emanuele della Funicolare di Chiaia

– fermata n. 2452 via Tasso civ.65, altezza Ospedale internazionale

– fermata n. 2009 via Tasso, altezza via A. Falcone

– fermata n. 3261 via A. Falcone, altezza Calata San Francesco

– fermata n. 3098 via Cimarosa, angolo via Luca Giordano

Ritorno:

– fermata n. 3124 via Scarlatti, altezza isola pedonale via L. Giordano

– fermata n. 3254 via A. Falcone, altezza Calata San Francesco

– fermata n. 2150 via Tasso, altezza via A. Falcone

– fermata n. 2451 via Tasso

– fermata n. 2270 via del Parco Margherita

– fermata n. 2273 via del Parco Margherita altezza Stazione Funicolare di Chiaia.

Prima partenza da piazza Amedeo ore 06:40; ultima ore 22:00;

Passaggi da via Cimarosa ore 07:00; ultima ore 22:20.

Frequenza: 10’

L’orario completo alla pagina web dedicata del sito Anm.