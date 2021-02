Funicolare di Mergellina, la questione finisce in Consiglio Comunale.

Il servizio della funicolare che collega Via Manzoni a Mergellina, ha detto oggi l’assessore ai Trasporti Marco Gaudini in commissione Qualità della Vita, presieduta da Francesco Vernetti, riprenderà una volta terminate le procedure per la formazione e l’assunzione dei capiservizio delle funicolari e del personale addetto alla manutenzione

L’assessore ai Trasporti Marco Gaudini, rispondendo alle domande del presidente Francesco Vernetti e del consigliere Sergio Colella (Davvero – Sostenibilità & Diritti), ha illustrato i motivi che hanno costretto ANM a sospendere il servizio della funicolare di Mergellina. La pandemia da COVID-19 ha causato notevoli problemi, non solo per quanto riguarda le nuove normative sul trasporto pubblico, ma anche a causa della diffusione del contagio tra il personale. Alla luce di questi elementi e delle croniche mancanze di organico, ANM ha scelto di distaccare gli addetti sulle funicolari più affollate, sospendendo invece il servizio sulla funicolare di Mergellina, storicamente meno frequentata. Lungo lo stesso percorso, è stato però attivato un servizio di autobus sostitutivo, attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20. Intanto l’azienda sta completando le procedure per la formazione e l’assunzione dei capiservizio delle funicolari e del personale addetto alla manutenzione. Completate queste procedure, si valuterà di riattivare il servizio della funicolare di Mergellina. L’assessore Gaudini si è inoltre impegnato ad avviare una interlocuzione con ANM affinché il servizio di bus sostitutivi sia attivato anche di domenica