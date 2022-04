Funicolare di Mergellina riaperta dopo 2 anni di stop.

“E’ una giornata positiva perché oggi riapriamo la Funicolare di Mergellina, chiusa da oltre due anni. Ringrazio l’Anm e i lavoratori per il loro forte impegno”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi partecipando al riavvio dopo due anni della Funicolare di Mergellina che collega la parte alta di Posillipo al lungomare.

L’impianto riapre in piena sicurezza grazie ai lavori di manutenzione e alle nuove assunzioni di personale specializzato, ed avrà un orario regolare con corse ogni dieci minuti.

“E’ stato uno sforzo – ha detto Manfredi – per potenziare il servizio trasporti napoletano, un lavoro che richiede organizzazione e investimenti e quindi è un percorso lungo. Oggi diamo un segnale importante ai cittadini che ci chiedevano questa riapertura, ci eravamo impegnati a farlo per l’estate e ci siamo riusciti prima. Ringrazio tutti in questa giornata che dà un segnale di fiducia sul servizio in città. In generale su Anm serve un accordo più complessivo con i lavoratori, mi auguro che con risorse maggiori il management riuscirà a farlo nei prossimi mesi, perché le prossime feste siano con una piena efficienza dei trasporti”. (ANSA).