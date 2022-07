Funicolari, da domenica 10 chiusa Mergellina, oggi Chiaia solo corse dirette.

ANM Informa che per interventi di manutenzione straordinaria urgente, domenica 10 Luglio, la Funicolare di Mergellina resta chiusa al pubblico per l’intera giornata. A copertura dell’intera tratta servita dall’impianto, sarà attiva linea bus sostitutiva 621. In servizio dalle ore 7:00 alle ore 20:00 con corse ogni 30 minuti.

Il bus parte dallo spazio antistante la funicolare di Mergellina e ferma in corrispondenza delle stazioni intermedie.

Mergellina (fermata 2140 alt. funicolare), via Caracciolo, via Orazio, via Manzoni (fermata 2262 alt. funicolare), via Stazio, via Orazio, Mergellina.

Inoltre per la giornara di oggi venerdì 8 luglio la Funicolare di Chiaia effettuerà solo corse dirette dalle ore 14.30.

Ciò significa che il treno effettuerà solo le fermate Cimarosa e Parco Margherita, ovvero le due iniziali e finali. Saranno temporaneamente chiuse le Stazioni Palazzolo e Corso Vittorio Emanuele.

Non sono ancora informazioni riguardanti la ripresa normale del servizio.