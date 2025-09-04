Furti a Ncc, arrestato dai Carabinieri a Sorrento

- pubblicità -

I carabinieri di Sorrento hanno arrestato un 42enne, già noto alle autorità, di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, perché trovato in possesso di 5 carte di credito e di 900 euro rubati da una macchina Ncc a Sorrento.

Nell’ultimo periodo corrieri e autisti di Ncc sono finiti nel mirino dei ladri, solo ad agosto erano stati segnalati 8 furti.

Si tratta principalmente di furti come borse, marsupi, smartphone lasciati incustoditi, ma anche di generi alimentari.

Le indagini hanno permesso di accertare come tutti i reati avessero elementi in comune sia nella tempistica sia negli esiti finali, facendo presumere l’esistenza di un unico autore.

Infatti, il ladro arrivava a Sorrento con il treno o gli autobus per poi andarsene con gli stessi mezzi una volta concluso il furto.

Dopo il 22 e il 23 agosto sono state intensificate le indagini.

E, all’alba del 23 agosto, dopo che l’ennesima vittima si è presentata nella stazione dei carabinieri, denunciando il furto del suo borsello con le carte di credito e che qualcuno stava effettuando dei prelievi al bancomat di Corso Italia, gli agenti sono riusciti ad arrestare il 42enne in flagranza. Oltre alle carte di credito e il denaro l’uomo è stato trovato in possesso anche di un coltello e della tipica chiavetta per estrarre le sim dagli smartphone.

Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario e l’uomo dovrà rispondere di furto e utilizzo fraudolento di carte di credito.