Furti e rapine, Polizia arresta 5 persone

I poliziotti della Squadra mobile di Napoli hanno arrestato cinque persone, di età compresa tra i 56 e i 73 anni, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti in abitazione e sequestro di persona aggravato.

Gli investigatori della mobile hanno ricostruito una serie di episodi delittuosi commessi tra marzo e giugno 2024.

L’inchiesta ha avuto origine da una rapina avvenuta a marzo 2025, quando quattro uomini armati fecero irruzione in un supermercato, prendendo in ostaggio gli addetti e costringendoli, sotto minaccia, a trasportare la cassaforte fino al bagagliaio di un’autovettura.

Successivi accertamenti hanno poi consentito di individuare il gruppo criminale che operava con modalità particolarmente sofisticate, utilizzando un software chiamato “Sneaky” per duplicare le chiavi delle abitazioni e degli esercizi commerciali, partendo da fotografie scattate durante sopralluoghi preliminari.