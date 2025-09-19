Furto di energia elettrica, Carabinieri denunciano 9 persone a Pozzuoli

A Pozzuoli (Napoli) i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo insieme al personale specializzato Enel nelle palazzine di via Seneca.

Durante i controlli sono state denunciate 9 persone.

Dagli accertamenti è emerso che nove famiglie stessero rubando energia elettrica con degli allacci abusivi alla rete pubblica da circa 1 anno.

Il danno economico è in corso di quantificazione.

