Furto di energia elettrica, Carabinieri denunciano 9 persone a Pozzuoli

A Pozzuoli (Napoli) i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo insieme al personale specializzato Enel nelle palazzine di via Seneca.
Durante i controlli sono state denunciate 9 persone.
Dagli accertamenti è emerso che nove famiglie stessero rubando energia elettrica con degli allacci abusivi alla rete pubblica da circa 1 anno.
Il danno economico è in corso di quantificazione.
