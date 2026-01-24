Furto minicar in pieno giorno all’Arenella davanti liceo Vittorini

- pubblicità -

Un furto in pieno giorno, sotto gli occhi degli studenti, ha scosso il quartiere Arenella.

Tre persone hanno rubato una minicar parcheggiata all’esterno del Liceo Vittorini, in via Domenico Fontana, approfittando del momento in cui le lezioni erano in corso.

I tre si sono avvicinati alla minicar e l’hanno aperta in pochi secondi.

Decine di studenti hanno assistito alla scena dalle finestre, hanno provato a urlare per scoraggiare i ladri, senza successo.

Alcuni hanno filmato tutto con lo smartphone. I video sono finiti sui social, diventando virali e amplificando l’indignazione.

I ladri agiscono senza alcun timore, con spregiudicatezza, nonostante la presenza di un istituto scolastico e numerosi testimoni.

Il fatto che avvenga in pieno giorno, in un’area frequentata e sorvegliata, suggerisce una percezione di impunità.

Il prefetto Michele di Bari ha annunciato un rafforzamento dei controlli nel quartiere Arenella.

La Prefettura ha definito l’episodio “grave” e lo porterà al prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attenzione torna sui furti di auto e minicar nei quartieri collinari, un fenomeno che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescita.