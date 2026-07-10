Furto mitria San Gennaro, nigeriano condannato ma rimesso in libertà

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È stata definita con rito abbreviato la vicenda del furto della mitria dal busto di San Gennaro avvenuto ieri mattina nel Duomo di Napoli.

Il tribunale partenopeo ha condannato l’imputato, un cittadino nigeriano di 43 anni, a un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 800 euro di multa, disponendo al tempo stesso la sospensione condizionale della pena e la rimessione in libertà.

L’uomo era stato bloccato poco dopo il furto grazie al rapido intervento dei carabinieri e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure, che avevano recuperato immediatamente la mitria sottratta dalla statua del patrono.

Nel corso del giudizio per direttissima, le legali dell’imputato, le avvocate Alessia Aprea e Carmen Gatta, hanno chiesto e ottenuto la definizione del procedimento con rito abbreviato.

Procura aveva chiesto 2 anni e arresti domiciliari

La Procura di Napoli, che contestava il reato di tentato furto aggravato, aveva avanzato una richiesta più severa: una condanna superiore ai due anni di reclusione e l’applicazione degli arresti domiciliari.

Le difese hanno espresso soddisfazione per l’esito del procedimento:

“Il giudice, evitando il carcere, ha ricondotto l’episodio in un quadro sanzionatorio più equilibrato”, hanno sottolineato le professioniste.