G7 modifiche alla circolazione

Anm informa che in occasione del vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi del G7 , dalle ore 07:00 di venerdì 18 Ottobre fino alle ore 14:00 di domenica 20 Ottobre, si attuano le seguenti modifiche al servizio di superficie:

• linea E6 soppressa;

• linea R2 limita a Cavalli di Bronzo;

• linea 140 limita in p.zza Vittoria;

• linea 128 sposta il proprio attestamento in p.zza Vittoria;

• linea 154 proveniente da p.zza Vittoria, giunta in via Arcoleo non svolta per via Chiatamone, ma prosegue per la galleria Vittoria e proprio percorso;

• linea N1 proveniente da p.zza Vittoria, giunta in via Arcoleo prosegue per la galleria Vittoria, arrivata a v. Colombo svolta per C.so Garibaldi e proprio percorso;

• linea N3 diretta a p.zza Trieste e Trento limita ai Cavalli di Bronzo;

• l’ascensore Acton resta chiuso.

Anm informa che, su richiesta delle Autorità di Polizia, sabato 19 ottobre 2024 si provvederà alla chiusura delle fermate Municipio Linea 1 e Linea 6 e Università Linea 1 a partire dalle ore 14.00 e fino a termine esercizio dello stesso giorno o fino a cessate esigenze eventualmente comunicate dalle Autorità.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e X/ Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Ordinanza per l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico in vigore in occasione del vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi del G7 nei giorni 18-19-20 ottobre.

Consulta l’ordinanza al seguente link:

Sospensione temporanea delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico in occasione della contromanifestazione al vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi G7 prevista per il pomeriggio del giorno sabato 19 ottobre 2024.

Per imprescindibili motivi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della contromanifestazione al vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi G7, prevista per il pomeriggio del giorno sabato 19 ottobre 2024, la sospensione temporanea delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alle attività commerciali, dalle ore 14.00 e fino a cessate esigenze di sabato 19 ottobre 2024, nelle seguenti zone cittadine: Piazza Bovio (intera superficie), Via De Pretis dalla confluenza con Piazza Bovio sino al civico n. 25.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.