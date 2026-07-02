Galleria Flegrea, aggiornamento sui lavori

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Si è svolto mercoledì pomeriggio il nuovo incontro del tavolo di coordinamento convocato dall’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, per monitorare lo stato di avanzamento delle attività tecniche di Rete Ferroviaria Italiana nella galleria Flegrea della Linea 2 metropolitana, sulla tratta Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei.

Al tavolo hanno partecipato il direttore di RFI Fabio Rapuano, i tecnici del gestore, i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e Bacoli, Josi Della Ragione, oltre agli esperti nazionali e ai tecnici delle strutture competenti.

Presenti anche i rappresentanti dell’Osservatorio Vesuviano – Ingv, con il responsabile dell’unità funzionale di monitoraggio geochimico Stefano Caliro.

«L’incontro – ha spiegato l’assessora Zabatta – è stato convocato per seguire puntualmente tutti gli step tecnici di un intervento che ha particolare rilevanza per i cittadini della zona occidentale di Napoli e dei Campi Flegrei».

Turbine installate, da mercoledì aspirazione CO2

RFI ha comunicato che le turbine per la ventilazione forzata della galleria sono già state posizionate all’ingresso del tunnel e che sono in fase di completamento le attività propedeutiche alla loro attivazione.

Entro mercoledì prossimo è previsto l’avvio delle operazioni di aspirazione della CO₂ all’interno della galleria.

«Questo intervento – ha aggiunto Zabatta – segna l’ingresso in una nuova fase operativa, volta a garantire un controllo costante dell’ambiente sotterraneo. Si tratta di una prima fase necessaria per consentire l’accesso in sicurezza degli operatori e procedere con l’integrazione della sensoristica, indispensabile per consolidare il quadro conoscitivo e per valutare le soluzioni tecniche da adottare».