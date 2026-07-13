Galleria Flegrea, INGV precisa: da noi solo valutazioni scientifiche

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L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia interviene sulle notizie circolate negli ultimi giorni riguardo alla presenza di anidride carbonica nella galleria ferroviaria della Linea 2, sulla tratta Pozzuoli Solfatara – Napoli Campi Flegrei, precisando il perimetro delle proprie competenze e il significato dei dati raccolti.

In una nota, l’Ingv chiarisce che il proprio ruolo è esclusivamente quello di monitorare i fenomeni geofisici e geochimici connessi al bradisismo e di fornire valutazioni scientifiche agli enti competenti. Non rientrano invece nelle sue attribuzioni – sottolinea l’Istituto – la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, la progettazione degli interventi di mitigazione né le decisioni sulla sospensione o riattivazione del servizio, che spettano al gestore della rete e alle autorità competenti.

“La durata dei lavori non è un parametro scientifico”

L’Ingv interviene anche sulle interpretazioni che collegano la durata degli interventi tecnici alla rilevanza del fenomeno osservato: «La durata degli interventi programmati dal gestore non modifica né mette in discussione le evidenze scientifiche relative alla presenza di concentrazioni anomale di CO₂ rilevate nella galleria. La durata di una chiusura ferroviaria non è un dato scientifico e non può essere utilizzata per stabilire se la CO₂ sia o meno rilevante nel fenomeno osservato».

Una deduzione di questo tipo, ribadisce l’Istituto, non ha fondamento tecnico‑scientifico. La valutazione della presenza e dell’entità della CO₂ deve basarsi esclusivamente su misure strumentali, non su considerazioni legate ai tempi o alle modalità degli interventi sull’infrastruttura.

“Dati verificati, evitando semplificazioni”

L’Osservatorio Vesuviano, struttura dell’Ingv che segue il bradisismo flegreo, rimarca l’obiettivo di fornire dati aggiornati, verificati e scientificamente fondati, evitando semplificazioni che possano generare confusione nella popolazione.

La precisazione arriva in un momento in cui la chiusura della tratta ferroviaria e le operazioni di ventilazione forzata nella galleria hanno alimentato interrogativi e interpretazioni non sempre corrette sul ruolo dell’Istituto e sulla natura del fenomeno.