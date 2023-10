Galleria Principe di Napoli, proseguono lavori messa in sicurezza

Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza della facciata della Galleria Principe di Napoli in Via Pessina.

Concluse le verifiche e i saggi sulla muratura e sui fregi, i tecnici della Napoli Servizi con il supporto di una ditta specializzata stanno procedendo al posizionamento delle reti protettive anticaduta calcinacci (già installati 200 mq di rete su un totale di circa 500 mq. Successivamente sarà montata una mantovana di protezione che andrà a liberare l’area attualmente occupata dalle transenne che delimitano il passaggio.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, anche in base alle condizioni meteo, e saranno eseguiti di notte sia per evitare problemi alla viabilità sia perché i tecnici dell’ANM dovranno interrompere la fornitura di energia elettrica ai cavi dei filobus per poter eseguire i lavori in sicurezza.