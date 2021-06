Galleria Vittoria, entro 10 giorni inizieranno i lavori.

Al centro della riunione, presieduta da Aniello Esposito, la delibera 229 del 1° giugno scorso con l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria. Otto settimane la durata prevista per gli interventi finalizzati alla riapertura, ma in caso di tempi più lunghi è già stata ipotizzata la riapertura parziale in un solo senso di marcia. Sono intervenuti l’assessora alle Infrastrutture, Alessandra Clemente, l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Marco Gaudini, la responsabile dell’area Infrastrutture, Serena Riccio, il dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti tecnologiche, Edoardo Fusco, e Francesco Addato del Servizio Viabilità e Traffico.

La delibera 229 sul progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria, approvata dalla Giunta il 1° giugno scorso, richiede approfondimenti sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul dispositivo di traffico che sarà applicato, ha detto in apertura il presidente Esposito. Nel dettaglio del provvedimento è intervenuto Edoardo Fusco, dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti tecnologiche.

Il progetto esecutivo, ha detto, prevede interventi di assicurazione dei pannelli di rivestimento, attraverso un sistema di cavi e reti che consentiranno di mettere in sicurezza la Galleria anche rispetto a piccole cadute di materiali; sulle parti basse è prevista la rimozione dei pannelli di rivestimento e la realizzazione di un nuovo rivestimento in acciaio inossidabile e di un nuovo sistema di captazione delle acque.

La durata prevista per i lavori è quella già annunciata: otto settimane; all’esito di essi sarà possibile, previo passaggio con il tecnico incaricato dalla Procura, procedere alla riapertura della Galleria in entrambi i sensi di marcia.

L’inizio dei lavori avverrà nel giro di una decina di giorni, il tempo necessario a chiudere l’accordo con chi dovrà materialmente eseguire l’intervento, che fa capo al gruppo Anas-Rfi.

Prima delle otto settimane previste per il completamento del progetto, si è già ipotizzato di riaprire almeno una corsia. Il cronoprogramma dei lavori, ha confermato Serena Riccio, responsabile dell’Area Infrastrutture, mira ad assicurare la riapertura della Galleria entro settembre.

Per l’assessora alle Infrastrutture, Alessandra Clemente, tutte le strutture sono al lavoro con grande impegno per garantire quanto prima la riapertura del sito. Non appena sarà nota la data certa di inizio lavori, la commissione ne sarà immediatamente informata. Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle) si è detto sconcertato rispetto alla circostanza che l’assessora Clemente non sia informata sulla tempistica dei lavori, indicati nell’allegato alla delibera. In merito alle risorse da impiegare, poi, sempre dalla delibera si apprende che occorre provvedere al reperimento della copertura finanziaria.

Si rilevano, inoltre, contenuti del progetto esecutivo che vanno a stravolgere quello definitivo, e manca l’indicazione di chi dovrà materialmente eseguire gli interventi. Il cronoprogramma, che prevede 49 giorni di lavori, rischia di sforare il termine ultimo (15 agosto) del dissequestro concesso dalla Procura.

Va, infine, chiarito come, alla luce del progetto previsto per il rifacimento del lungomare, si provvederà in caso si verificassero ulteriori problemi in Galleria. L’assessore alla Mobilità, Marco Gaudini, ha ricordato il dispositivo alternativo di traffico attualmente applicato, che nel corso dei mesi ha subito diversi correttivi alla luce delle necessità rilevate; grazie al supporto della Polizia Locale e al grande aiuto fornito dai nuovi carri attrezzi, si valuteranno ulteriori interventi in caso di necessità. I tempi attuali di percorrenza sono in linea con quelli antecedenti alla chiusura; qualche criticità maggiore si registra nei fine settimana, per la presenza di numerose attività ricettive e di somministrazione che attraggono maggiore utenza, soprattutto nella zona di Mergellina. Sul tema delle risorse, Fusco ha chiarito che le indagini già effettuate sono state finanziate con somme reperite nell’ambito del capitolo della manutenzione stradale, con fondi di bilancio 2020. Le attività di indagine a cura di ABC confluiscono in quelle di gestione della rete idrica. Quanto alla copertura delle spese per l’esecuzione dei lavori previsti dalla delibera 229, si stanno ultimando le ricerche di bilancio per garantire anche questo intervento.

Infine, in caso di difficoltà operative sopravvenute che facciano allungare i tempi di esecuzione dei lavori, sarà richiesta una proroga alla Procura. Nino Simeone (Misto) ha rilevato la massima importanza dei tempi di riapertura della Galleria in vista dei maggiori flussi di traffico attesi a settembre, invitando a prevedere, in caso di interventi non completati, almeno l’apertura di una sola corsia.

Per Ciro Langella (Misto di maggioranza) quando si parla di aprire almeno una corsia, occorre anche indicare che la direzione deve essere verso Piazza Vittoria, al fine di scongiurare gli ingorghi agli incroci presenti in direzione Via Acton. Una soluzione condivisibile per Francesco Addato del Servizio Viabilità e Traffico, con la previsione della confluenza della svolta verso Via Morelli dopo l’uscita dalla Galleria.

Da valutare anche l’ipotesi di non utilizzare, per il periodo estivo, Via Partenope, in modo da restituirla al transito pedonale, cambiando il senso di marcia in Via Chiatamone. Su questi aspetti Sabina Pagnano, responsabile dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale, ha concordato che in caso di utilizzo parziale della Galleria sia utilizzato il senso di marcia verso Piazza Vittoria, rinviando a una valutazione più approfondita di tutti i Servizi la soluzione di Via Partenope chiusa al traffico veicolare ad agosto.