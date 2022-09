Gatti, Comune salva colonia dei Quartieri Spagnoli: verrà spostata nell’ex Ospedale Militare.

Il Comune salva i gatti della colonia felina dei Quartieri Spagnoli. A seguito del sopralluogo dei medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro e con il nulla osta da parte dell’Agenzia del Demanio, la colonia felina presente nell’area dell’ex Mercatino di S.Anna in Vico al Tiratoio ai Quartieri Spagnoli sarà spostata presso l’ex Ospedale Militare in Salita Trinità delle Monache. Ai fini di salvaguardarne la sicurezza e il benessere, gli otto gatti saranno sistemati negli spazi esterni del complesso per consentire l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ex Mercatino di S.Anna. Tale sistemazione consentirà alla tutrice della colonia di poter continuare a seguire e accudire i gatti.

