Gennaro Amato riconfermato presidente ANRC.

Sono bastati poco più di sessanta minuti per completare le elezioni del nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Nautica Regionale Campana e per modificare diversi articoli dello statuto associativo. Il notaio Giuseppe Cioffi, assistito dal commercialista Alberto Bruno, ha così sancito l’elezione dei sei componenti del nuovo direttivo e la riconferma alla presidenza di Gennaro Amato, titolare dell’azienda Italiamarine, eletto all’unanimità dai votanti.

Si prosegue dunque nel segno della continuità con solo due nuovi consiglieri, uno per le quote rosa con la scelta di Vincenza Gallo (Nautica Salpa) 41 voti e l’atro con l’inserimento di Giuseppe Maiello (Idea Mare) 21 voti. Riconfermati: Ugo Lanzetta (Nautica Mediterranea Yachting) 41, Antonio Di Cola Schiano (Hi-Performance Italia) 38, Vincenzo Castagnola (Software Marine) 37 e Salvatore Marinelli (Centro Nautico Marinelli) 34.

“L’associazione ha un progetto ben stabilito che portiamo avanti già da tempo, perciò proseguiremo nel segno della continuità ed in particolare puntiamo a dare una identità professionale alle aziende iscritte all’ANRC ed il riconoscimento di un ruolo di riferimento sul territorio per la filiera nautica che rappresentiamo – ha dichiarato il neo presidente Gennaro Amato – Per questo motivo continueremo la nostra battaglia per portare la nautica regionale a mare a Napoli con un salone che esalti la produttività del nostro territorio”.

Nel conclave associativo sono state definite anche alcune modifiche dello statuto, come la durata del mandato del consiglio direttivo e della carica del presidente, che passa da due a 4 anni, ma soprattutto i contenuti dell’operatività della stessa associazione. Le modifiche consentiranno così operatività e flessibilità economiche per la gestione ed organizzazione di fiere e mostre e di partecipazione ad iniziative di promozione della filiera nautica. Tra gli obiettivi principali del nuovo direttivo appare infatti la necessità di allargare la piattaforma di promozione della produzione e distribuzione dei cantieri campani, attraverso nuovi progetti come il salone nautico sul lungomare partenopeo, ma allo stesso tempo di programmare azioni delle aziende associate fuori dai confini regionali attraverso l’associazionismo.

“L’ANRC a breve regolarizzerà un percorso di associazionismo al CNA (Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e media industria) perché le nostre aziende sono prevalentemente artigianali e promuovono il made in Italy del settore – afferma Gennaro Amato – questo ci consentirà di avere una visibilità associativa più forte grazie ad una struttura che ha lo scopo di rappresentare, promuovere e proteggere gli interessi della piccola e media impresa di fronte agli organi che effettuano le scelte politiche”.

Tra le immediate operatività dell’ANRC la preparazione dell’esposizione nautica “Navigare” in programma dal 19 al 27 ottobre prossimo al Circolo Nautico Posillipo di Napoli.