Già rubato l’albero di Natale a Posillipo. Borrelli (Verdi) a La Radiazza: restituitelo.

”Avevamo allestito un albero natalizio per tutti i bambini del quartiere, ma in meno di due giorni hanno rubato tutto’’– denuncia, tra lo sconforto, Umberto Manzi il gestore del bar “Ke’ Bar Manzilli” adiacente all’albero, ai microfoni della Radiazza, il programma di Gianni Simioli in onda tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00 su Radio Marte.

”Il furto sarebbe avvenuto nella notte da parte di una baby gang formata da due persone che in scooter hanno portato via l’albero natalizio’’, racconta l’ideatore dell’iniziativa, il sig. Manzi (titolare dell’omonimo bar), rivolgendosi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a Gianni Simioli

“I furti di alberi di Natale sono una triste tradizione – chiarisce il consigliere Borrelli.

Difatti, ogni anno sono molteplici i furti dei tradizionali alberi allestiti nella città di Napoli. Di solito, sono bande di ragazzini a trafugare l’abete, che puntualmente strappano ai tanti bambini la gioia di appendere le letterine all’albero del quartiere. ”L’anno scorso l’abete allestito presso la Galleria Umberto durò otto ore’’- ribadisce Simioli.

”Riportate ai bambini di Posillipo il proprio albero ’’.