Ginecologo della Vanvitelli preso a pugni, arrestato aggressore.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate per aver colpito un ginecologo in servizio presso l’ospedale Vecchio Policlinico di Napoli della Università Vanvitelli.

Ieri mattina gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso ostetrico-ginecologico della struttura dopo la segnalazione di un’aggressione nei confronti di un medico.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo, in forte stato di agitazione, dopo aver incontrato sulle scale esterne dell’ospedale il ginecologo di una sua parente che aveva partorito giovedì con alcune complicanze per il neonato che aveva avuto una crisi respiratoria, senza alcun motivo, lo ha aggredito colpendolo al volto con un pugno (e non con un tirapugni come si era ventilato nella giornata di ieri).

Inoltre, il medico, dopo essere stato curato, ha raccontato ai poliziotti di non essere stato nemmeno presente il giorno del parto. Gli agenti hanno identificato l’aggressore e lo hanno arrestato. (ANSA).