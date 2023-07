Giochi, Campania ancora baciata dalla dea bendata

Parte nel miglior modo il mese di luglio per una 67enne di Marano di Napoli, in provincia di Napoli, che si porta a casa un jackpot di quasi 10.000 euro, riferisce Agipronews, a fronte di una spesa di soli 1,20 euro su Bingo75, il nuovissimo bingo a 75 palline di tombola.it. Il numero fortunato che ha permesso alla donna di vincere il jackpot progressivo è il 15, che sicuramente rimarrà nel cuore della vincitrice napoletana. I premi, compresi il bingo e il jackpot, sono tutti premi in soldi reali e quindi prelevabili da subito previo invio di un documento di identità.



10eLotto, in Campania centrate vincite per 58 mila euro

Campania protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Atena Lucana, in provincia di Salerno, si è aggiudicato ben 50mila euro con un 9 Oro, la vincita più alta del concorso, a cui si aggiungono gli 8mila euro vinti a Ercolano, in provincia di Napoli, grazie a un 4 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,94 miliardi di euro in questo 2023.

Lotto, in Campania vinti 52 mila euro

Campania a segno grazie al Lotto. Nell’estrazione di giovedì 29 giugno, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata registrata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha indovinato la cinquina del Simbolotto aggiudicandosi più di 32mila euro; a questa si aggiunge una vincita da 19.500 euro centrata a Eboli, in provincia di Salerno, con tre ambi e un terno sulla ruota di Cagliari (1-5-35). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per poco più di 4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 565 milioni in questo 2023.