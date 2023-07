Giornata della legalità: il ricordo del Comune per la strage di via D’Amelio

Nell’anniversario della strage di Via D’Amelio un cuscino di fiori del Comune di Napoli è stato deposto dal Vicesindaco Laura Lieto e dall’Assessore alla legalità Antonio De Iesu sulla lapide che ricorda i Giudici Falcone e Borsellino in Piazza Municipio.

La cerimonia in memoria del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della scorta che persero la vita, nel drammatico attentato di 31 anni fa, è la testimonianza della lotta sempre viva contro la mafia e contro ogni forma di criminalità organizzata, nel ricordo di quanti hanno perso la vita nel cammino per l’affermazione della legalità.

“Sono passati 31 anni dalla strage di via D’Amelio -ha dichiarato il Vice Sindaco Laura Lieto– e noi siamo qua a rappresentare la città e tutti quelli che ricordano Paolo Borsellino, la donna e gli uomini della sua scorta che morirono in quella giornata del ’92.

Questo è un giorno della memoria, un giorno della testimonianza, un giorno in cui noi dobbiamo raccoglierci e rivolgere un pensiero alle donne e agli uomini che hanno dedicato la loro vita alla libertà e alla legalità di questo paese. Siamo qui per ricordare un giudice, un uomo che ha pagato con la vita il lavoro che stavo facendo“.

La dichiarazione della Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato

“Nell’anniversario della strage di Via D’Amelio ricordiamo il sacrificio di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta barbaramente uccisi dalla mafia.

Coltivare quotidianamente la loro memoria, combattendo le mafie e garantendo, soprattutto ai giovani, un lavoro dignitoso e ben retribuito è l’unico modo per sottrarre forza alla criminalità organizzata“.