“Giornata internazionale contro la droga”. L’impegno della Polizia

La “Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga”, che si celebra ogni anno il 26 giugno, è l’occasione per riflettere sulla portata del fenomeno e per rinnovare l’impegno alla prevenzione e al contrasto dell’uso di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

Il tema di quest’anno, lanciato dall’Ufficio dell’ONU contro la Droga e il Crimine (UNODC), è “Listen First”. Ascoltare bambini e giovani è il primo passo per aiutarli a crescere sani. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere la prevenzione dell’abuso di droghe e a promuovere investimenti nel benessere di bambini e giovani, delle loro famiglie e comunità. Su questa scia, la Polizia di Stato ha aderito alla campagna nazionale “Fermati pensaci un minuto”, promossa dal dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme alla Rai, per far conoscere, attraverso delle pillole video, disponibili su RaiPlay, gli effetti devastanti derivanti dall’uso di droghe e dall’abuso di tabacco e di alcool.

La Polizia di Stato, grazie all’attività svolta da uffici e poliziotti specializzati, ha inoltre realizzato una forte azione capillare su tutto il territorio nazionale per contrastare il traffico di droghe, con il conseguente sequestro di grandi quantitativi di stupefacenti e l’arresto di centinaia di persone.

In particolare, nel 2023, le Squadre mobili e le Sezioni investigative del Servizio centrale operativo (SISCO), divenute operative lo scorso anno, hanno arrestato 3.249 persone ed hanno sequestrato oltre 16.000 chili di droga, sferrando un duro colpo alla criminalità organizzata di stampo mafioso, i cui esponenti spesso sono risultati al vertice delle organizzazioni che trafficano droga in Italia e all’estero.

Tra le operazioni di maggior rilievo, realizzate in raccordo con la Direzione centrale per i Servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ci sono state quella condotta dai poliziotti della Squadra mobile di Bologna, con il sequestro di 750kg di cocaina al porto di Vado Ligure (Savona) provenienti dal Sud America, quella coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, con la quale è stato bloccato il traffico di droga dall’Albania e sono stati sequestrati 114kg di cocaina e oltre 1 milione di euro e, infine, quella effettuata dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, con la prima consegna controllata internazionale di droga, che ha stroncato un giro milionario di affari tra Italia, Uruguay e Argentina e scoperto droga spedita e occultata all’interno di surf.

Un importante supporto nell’attività di contrasto è giunto, come sempre, dalla Polizia stradale, che nel 2023 ha sequestrato oltre 1,5 tonnellate di droga nel corso dei controlli effettuati su strada.

Sotto il fronte della prevenzione, invece, è stata rivolta una particolare attenzione ai giovani. La Polizia di Stato, infatti, grazie agli incontri effettuati nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile, contribuisce a sensibilizzare i ragazzi sui pericoli derivanti dall’uso delle droghe attraverso convegni con esperti del settore, distribuzione di materiale informativo e campagne di sensibilizzazione sui social media.

La prevenzione e repressione al traffico e all’uso della droga avviene anche attraverso l’app YouPol. Realizzata dalla Polizia di Stato, l’App, è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che nasce per segnalare episodi di spaccio di droga e bullismo, successivamente implementata anche con la possibilità di segnalare episodi di violenza domestica. Attraverso pochi click si possono inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.