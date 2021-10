Giuseppe Cantisano è il nuovo Direttore dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia.

Il dott. Giuseppe Cantisano assume l’incarico di Direttore dell’Ispettorato Interregionale del

Lavoro del Sud Italia–Napoli.



Classe ’76, vanta un curriculum di prim’ordine ed una vasta esperienza nell’ambito della

gestione pubblica e della vigilanza sul lavoro.

Laureato a pieni voti in Economia Aziendale e in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Napoli “Federico II; ha conseguito dottorato di ricerca in Scienze aziendali e Master in Management Pubblico presso l’Università “Luigi Bocconi”; con una lunga esperienza in ruoli manageriali presso gli Ispettorati territoriali del lavoro delle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, si insedia presso l’Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia.



Una scelta di alto profilo avendo ricoperto incarichi, di titolarità e di responsabilità ad

interim, in realtà territoriali del Sud Italia di significative dimensioni e complessità; nel suo

percorso, ha gestito importanti progetti di successo nell’ambito delle attività organizzate

per il contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro.

Si esprimono gli auguri di buon lavoro al nuovo Direttore.