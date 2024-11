Giustizia per vittime baby gang, la petizione

- pubblicità -

Ha superato le 10 mila firme la petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org per chiedere “giustizia e misure concrete per contrastare la microcriminalità e la baby gang”.

Dopo l’omicidio di Santo Romano, 19 anni, ucciso nella notte tra l’1 e il 2 Novembre da un colpo di pistola a San Sebastiano al Vesuvio dopo un litigio per futili motivi con un 17enne che ha poi confessato, il web si è mobilitato con una raccolta firme per portare all’attenzione della politica il problema della microcriminalità.

A lanciare l’appello online che in pochi giorni ha superato le 10 mila firme da tutta Italia, Emanuele Marro, un cittadino che si dice particolarmente allarmato dai recenti fatti di cronaca.

“Le strade di Napoli e di tutta Italia sono infestate dalla microcriminalità e dalle baby gang che causano violenza indescrivibile e vittime innocenti. Secondo il Ministero dell’Interno italiano, nel 2020 ci sono stati oltre 41.000 reati violenti a Napoli e oltre 2,3 milioni di reati nell’intera Italia”, si legge nel testo della petizione.

Data la situazione e i numeri in aumento, la petizione chiede “una risposta concreta e determinata delle forze dell’ordine e della legislazione italiana”. In particolare vengono auspicate misure non solo per proteggere i giovanissimi ma anche “giustizia per tutte le vittime innocenti della microcriminalità e delle baby gang a Napoli e in tutta Italia”.

Link alla Petizione https://www.change.org/BabyGang