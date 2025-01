- Pubblicità -

A Piazza Plebiscito a Napoli parata di stelle per la chiusura dell’anno con Loredana Bertè, per un tributo a Pino Daniele. Sul palco della piazza degli eventi partenopei anche James Senese, Sal Da Vinci, Raiz e una nutrita pattuglia di artisti e comici. Il lungomare invece si è trasformato in una discoteca a cielo aperto per ballare fino alle cinque del mattino.

Nella festa di Piazza Plebiscito gli auguri di buon anno del Sindaco Gaetano Manfredi.

- Pubblicità -

“Che sia un 2025 di pace, di serenità, di crescità della città e anche di condivisione con i tanti che oggi stanno più in difficoltà e hanno bisogno di avere una mano tesa. Napoli è stata sempre una città dell’inclusione, dell’aiuto e oggi, in un momento difficile sia nazionale che internazionale, abbiamo il dovere di esaltare questi grandi doveri che sono alla base della civiltà napoletana”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del cooncerto di Capodanno a Piazza Plebiscito.

“Auguro ai napoletani – ha aggiunto – di continuare questo percorso, di credere in loro stessi, nel grande valore della nostra città, della nostra cultura, della nostra impresa, della nostra creatività. Napoli può raggiungere livelli straordinari, ha bisogno di crederci, di lavorare. E occorre richiamare i tanti giovani di cui la città ha bisogno, perchè Napoli ha bisogno della sua gioventù, che è la vera linfa vitale per il futuro che dobbiamo costruire”.

“Per il 2025 desidero riuscire a dare una mano alle persone che si trovano più in difficoltà – ha risposto il sindaco – perchè penso che aiutando chi ha bisogno si realizza il dovere di ogni amministratore pubblico”.

Quello che è appena cominciato è anche un anno in cui Napoli ricorderà Pino Daniele, “che è stato l’anima di questa città, il suo grandissimo cantore. E’ stato colui che ha accompagnato la nostra storia e lo ricorderemo degnamente insieme alla Fondazione e alla famiglia, perchè Pino è Napoli e noi ce lo ricordiamo bene”.

“È stato un Capodanno strepitoso – ha detto l’assessore Teresa Armato – abbiamo riempito la città di eventi, di balli, musica e fuochi d’artificio e anche quest’anno abbiamo deciso di iniziare l’anno con questo strepitoso concerto in questo scenario bellissimo. Il nostro non è un augurio ma un impegno a fare di tutto e di più affinché Napoli risplenda sempre di più”.