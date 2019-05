Gli sparano per rubargli il Rolex a San Giorgio.

Un uomo di 39 anni è stato ferito con un colpo di pistola nel primo pomeriggio a S. Giorgio a Cremano (Napoli)mentre si accingeva a salire sulla propria auto.

Il 39 enne è stato colpito da un proiettile alla caviglia destra e si è recato con l’ auto all’ Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato operato per l’ estrazione del proiettile.

Agli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano,che indagano sull’ accaduto, il 39 enne, che è incensurato, ha riferito di essere stato avvicinato in via Manzoni da due sconosciuti a bordo di uno scooter, con il volto coperto, che volevano rapinargli l’ orologio “Rolex”.

I due, al suo tentativo di reazione, gli avrebbero sparato e poi sarebbero riusciti ad impadronirsi dell’ orologio. La Polizia sta visionando le immagini delle telecamere di videsorveglianza della zona. (ANSA)