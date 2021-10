Glovo, Sorbillo e WAU! Napoli insieme per la pulizia del Molo Luise a Mergellina, patrimonio mondiale dell’Unesco

Glovo, la piattaforma di consegne a domicilio multi–categoria, Sorbillo e l’associazione WAU! Napoli hanno organizzano un evento dedicato alla pulizia di uno dei luoghi più belli di Napoli: il Molo Luise a Mergellina.

L’iniziativa di clean up promossa nei giorni scorsi ha raccolto una forte adesione da parte dei napoletani che sono accorsi numerosi per raccogliere i rifiuti abbandonanti in strada e tra gli scogli.



Obiettivo: pulire una delle passeggiate più belle della città e sensibilizzare tutti per una maggiore attenzione verso l’ambiente e quello che ci circonda. “Abbiamo scelto il Molo Luise per il grande valore che ha per Napoli: oltre a essere patrimonio mondiale dell’Unesco è uno dei luoghi più amati e visitati. Un posto simbolo per mostrare a grandi e piccoli l’importanza di prendersi cura della propria città, e di come la sostenibilità ambientale passi anche dai piccoli gesti quotidiani e da momenti di condivisione come quello che vivremo domani”. – commentano a gran voce gli organizzatori Glovo, Sorbillo e WAU! Napoli.





Risultato: oltre 50 persone, adulti e ragazzi, hanno raccolto 300 kg di rifiuti, correttamente differenziati e conferiti al riciclo, oltre ad una considerevole quantità di ingombranti di ogni genere, dalle boe ai tavolini da bar smaltiti nella scogliera. La natura non ha mancato nel regalare stupore anche questa volta: chi ha presto parte all’iniziativa si è trovato davanti a molteplici piante di pomodoro, cresciute vigorosamente all’interno degli scogli, probabilmente germogliate dai resti di panini gettati lì da cittadini e turisti. Stanchi, ma davvero felici di essere un’onda di cambiamento di cui tutti possono far parte, i volontari hanno gustato

davanti allo spettacolo del Vesuvio una deliziosa pizza fumante, per davvero.



Secondo i dati raccolti da WAU! a Napoli ogni persona produce 526 kg di rifiuti all’anno; 1 kilo e mezzo di rifiuti al giorno. Di questi solo il 27% è riciclato. Considerati i 900.000 abitanti della città, la moltiplicazione di questi numeri porta a valori che devono far riflettere, specialmente per quei rifiuti che non essendo riciclati si disperdono nell’ambiente.



“Siamo molto felici della risposta ricevuta dalla comunità di Napoli che insieme a noi ha dedicato del tempo a salvaguardare e valorizzare una delle bellezze della città. Per questo abbiamo pensato di deliziare tutti i volontari, ma anche i semplici curiosi che si sono avvicinati all’evento, con delle pizze fumanti firmate da Sorbillo e consegnate sulla spiaggia dai corrieri Glovo”. – hanno concluso gli organizzatori.



L’impegno di Glovo per la sostenibilità ambientale

Nel 2019, Glovo ha deciso di diventare nei prossimi due anni la prima piattaforma di delivery 100% sostenibile. Questo vuol dire che si impegna a neutralizzare il 100% di CO2 prodotte e comprese all’interno di tutta la catena del valore. Le diverse azioni progettate dalla piattaforma si muovono su tre direttrici: compensazione delle emissioni attraverso l’acquisto dei crediti da progetti di conservazione delle foreste in Amazzonia verificati dalla start–up statunitense Pachama; programmi di riduzione delle emissioni attraverso l’ottimizzazione dei percorsi logistici, donazione delle eccedenze alimentari e vendita di packaging sostenibile; azioni di risparmio per l’utilizzo nelle consegne di mezzi elettrici o a “zero emissioni”.

L’impegno di WAU!



WAU! è un’associazione che ha l’obiettivo di diffondere senso civico e salvaguardare la bellezza della città e ogni anno raccoglie circa 7 tonnellate (7000 kg) di rifiuti attraverso i 50 eventi (1 a settimana) che organizza in tutti i quartieri della città, lavorando attivamente con un gruppo di numerosi volontari, anche attraverso progetti nelle scuole (Scuole WAU!) di ogni grado. Collabora con una solida rete di associazioni sul territorio e porta avanti un costante dialogo con l’amministrazione pubblica e le istituzioni locali.