Gomorra, Danielino ci ricasca, arrestato dalla Polizia a Scampia.

Vincenzo Sacchettino, 23 anni, attore famoso per la serie tv Gomorra, con precedenti penali a suo carico, è stato arrestato dalla Polizia a Scampia durante un controllo.

Il giovane ragazzo napoletano aveva precedenti penali, in quanto nel 2019 è stato arrestato per spaccio dalla polizia perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Danielino (questo il personaggio che interpretava nella serie) si trovava in auto con una pistola a bordo, appena ha visto la polizia che lo aveva intercettato da lontano ha deciso di tentare la fuga, ma con esiti nefasti. Una seconda fuga l’ha tentata durante l’identificazione, ma anche questa volta è stato raggiunto e bloccato.

Durante l’arresto e la perquisizione, gli agenti della polizia di Napoli hanno rinvenuto nell’auto un telescopio in ferro, mentre addosso gli hanno trovato due telefoni cellulari, una chiave di un’altra vettura ed una pistola calibro 45 che era stata rubata nell’aprile del 2012.