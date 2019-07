Grande successo per il Mita Summer Fashion a Mola di Bari.

Grande successo per la prima edizione del Mita Summer Fashion a Mola di Bari presso “Al Sole Resort”, oltre 350 ospiti per un evento che ha regalato un susseguirsi di emozioni, tante le personalità celebri presenti per questo primo appuntamento tra cui: il dott. Salomone Massimo (console Paesi Bassi), dott. Giulitto Giuseppe (Sindaco Bitritto), dott. Loiacono Giuseppe (Sindaco Mola di Bari), avv. Paparella Sabino (presidente del consiglio Bitritto), dott. Aresta Ernesto (assessore ai lavori pubblici e attività produttive), Loconte Mariella (assessore alla pubblica istruzione) e altri. Un’accoglienza impeccabile, con un cocktail di benvenuto servito nella terrazza e ripreso dalle telecamere attente di Antenna Sud diretto dal direttore Cristian Tempesta, pronte ad immortalare una serata indimenticabile.

Immensa soddisfazione per gli ideatori e organizzatori della kermesse Maria Teresa Gazaneo e Nicola D’Avanzo, titolari di Mita Cosmetics, sostenuti e supportati dalle Istituzioni del territorio. Splendide parole anche del sindaco Giuseppe Giuliitto “- una spendida prima edizione per valorizzare i talenti del territorio e non solo, un primo passo per una grande ascesa-”. Evento realizzato con la collaborazione di B&20 Events di Paolo Distaso e il coordinatore/ make up artist Paolo Demaria.

A presentare la serata la frizzante Francesca Mori, un‘apertura in grande stile con la proiezione del video shooting dei brand partecipanti al contest, per poi dare il via d’inizio alla sfilata con: Tania Spagnolo, l’ospite Arianna Laterza, 26.7 Twenty Six seven, Diamond, Maria Pia Eramo, Leonide Mon, doppia Esse T-Shirt, Roberto Novarese, Beaky Elle ed infine l’ospite Pietro Paradiso. Mua partecipanti al contest: Luciana Minella (vincitrice contest Makeup), Tamara Borgese, Giuliana Di Bello, Maria Rosaria Ingravallo, Mariasimona Giazzi, Isabel Laselva, Lorena Boccuzzi, Annalisa Lucente.

A proclamare i vincitori una giuria tecnica costituita da: Paolo Demaria, Patrizia Gaeta, Myriam Vivienne, Carlotta Sfolgori, Heller, Rossana Lorusso, Martina Caretta. Vincitore sessione stilisti “Diamond”, sessione make up artist “Luciana Milella “. A dare un tocco di ironia alla serata la comicità inimitabile di Massimo Bagnato special guest di questo primo appuntamento. Tra le performance artistiche, grandi talenti come: Italia Vogna la cantante italo brasiliana che ha deliziato il pubblico con le note di “chella ‘lla” , la performance della ballerina Micaela Perilli per omaggiare la cattedrale di “Notre Dame” di Parigi; l’intervento della poetessa Letizia Cobaltini; l’esibizione delle danzatrici indiane “Akshara”, Raffaella Rinaldi (violinista); l’ esibizione di Daniel Clisini a breve presente a Italia’s Got Talent e il monologo di Carlotta Sfolgori. Una serata che ha incantato il pubblico presente totalmente in cui nulla era al caso come le note del dj set: Deejay Team e l’esposizione delle sculture della nota artista Maria Pierno. Tra coloro che hanno contribuito a rendere tutto indimenticabile: Il direttore artistico Leo Bozzi, make up artist and hair style: curato da Giuseppe Vigenti docente e coordinatore delle varie attività formative della scuola Pierino Murro: Daniela Vigenti, Lovecchio Rosa, Martino Ferrante, Rosanna Mottola, Rosa Lovecchio, Luca Dell’aera. La wedding planner Anna Maria De Michina e Fiori e piante di Grazia Bozzi.

Fotografo ufficiale: Giuseppe Carone in collaborazione con Antonio Piliero

Video Editor: Valerio Samuel Rubino

Location: Al Sole Resot event planner Giacomo Zingariello – Cif Bitritto: Presidente Cristina Maremonti