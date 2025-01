Gratteri: Caivano non è uno spot, mi sono ricreduto

- Pubblicità -

“Caivano non è stato uno spot. Anche io pensavo sarebbe stato uno spot. Poi sono stato più volte. A Caivano sono state fatte cose concrete, intanto la palestra gestita dagli olimpionici della Polizia di Stato. Nel Comune non c’era un assistente sociale, ora ce ne sono 7 o 8. Così Gratteri in audizione davanti la Commissione Parlamentare Antimafia.

All’inizio quando vedevo arrivare ogni tre giorni i ministri pensavo fosse un’esagerazione, ma adesso a Caivano ci sono stato più volte e posso dire che sono state fatte cose concrete”.

Lo dice il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, ascoltato oggi a Palazzo San Macuto a Roma dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Gratteri sottolinea i cambiamenti positivi a Caivano, come la ristrutturazione di una palestra e di una piscina gestite dalla Polizia di Stato, e l’aumento degli assistenti sociali da zero a otto.

Tuttavia il Procuratore evidenzia anche che molte aree in Italia, comprese le periferie di Milano e Roma, affrontano ancora sfide significative, con baraccopoli dove nessuno va.