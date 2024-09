Gratteri: con me a Napoli sicurezza raddoppiata

- pubblicità -

Da quando ho assunto il mio incarico a Napoli, ho implementato misure significative per migliorare la sicurezza pubblica della città.

In particolare, il numero di telecamere di sorveglianza è stato raddoppiato. Questo non solo per monitorare meglio le aree più critiche, ma anche come deterrente per attività criminali.

L’installazione di ulteriori telecamere aiuta a tenere sotto controllo la situazione in tempo reale e facilita le indagini in caso di reati.

Parallelamente, ho aumentato la presenza delle forze dell’ordine nelle strade. Passeggiando nel centro storico di Napoli, si può notare una quantità di poliziotti e carabinieri notevolmente superiore rispetto ad altre città italiane come Roma o Milano. Questa strategia ha lo scopo di creare un ambiente più sicuro e rassicurare i cittadini e i turisti che visitano Napoli.

Nelle vie principali della città, è stato organizzato un sistema di pattugliamento molto capillare, con una presenza di pattuglie ogni 700 metri. Questo controllo costante ha portato a un notevole incremento degli arresti negli ultimi dodici mesi. In media, ogni settimana si arriva a sessanta arresti, anche nei periodi più tranquilli.

Questo dato mette in evidenza l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e l’importanza di una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Nel mio periodo alla guida della Procura ho concentrato i miei sforzi per creare una sinergia più forte tra la Procura stessa e le forze dell’ordine. Questo significa che c’è una maggiore collaborazione e coordinamento tra magistrati e polizia, che lavorano fianco a fianco per combattere la criminalità. La qualità del lavoro è garantita anche dalla presenza di magistrati straordinari e di investigatori tra i migliori dell’intero Paese.

Questa collaborazione ha permesso di agire in maniera più efficace e tempestiva contro il crimine, migliorando significativamente i risultati delle nostre operazioni.

In conclusione, l’intensificazione delle misure di sicurezza a Napoli, resa possibile grazie a una maggiore sinergia tra le istituzioni coinvolte, ha portato a una riduzione della criminalità e a un rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini. Le iniziative adottate hanno dimostrato l’importanza di una strategia integrata e coordinata per affrontare in modo efficace le sfide della sicurezza urbana.

Nicola Gratteri ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti nella lotta alla criminalità nella città partenopea.

Gratteri ha evidenziato che Napoli è scesa al dodicesimo posto in una recente classifica del Sole 24 Ore, che analizza gli indici di criminalità delle città italiane. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo, poiché riflette un miglioramento significativo della sicurezza nella città. Gratteri, che ha assunto il ruolo di Procuratore della Repubblica il 20 ottobre 2023, ha sottolineato di aver avuto poche occasioni per uscire di sera a causa dei suoi impegni, ad eccezione di una serata dedicata al G7 Cultura, durante la quale ha discusso di temi legati all’Unesco.

Il Procuratore ha voluto poi parlare della grande ricchezza culturale di Napoli, facendo notare l’alta densità di monumenti presenti nel centro storico. Ha menzionato che la città ospita il primo teatro d’Italia, sottolineando l’importanza storica e artistica di tali strutture. Gratteri ha chiesto al pubblico quale potesse essere un ulteriore indice della bellezza di Napoli, e ha risposto egli stesso affermando che nella città si vendono più biglietti del teatro rispetto a Roma e Milano. Questo dato è significativo perché rivela che Napoli non è solo associata alla criminalità organizzata o alla violenza, ma è anche un luogo vivace e dinamico dal punto di vista culturale. In conclusione, Gratteri ha voluto ribadire che Napoli possiede una doppia realtà: da un lato, ci sono le difficoltà legate alla criminalità, mentre dall’altro lato, esiste una forte presenza culturale che contribuisce a rendere la città unica e affascinante. Questo messaggio vuole incoraggiare a vedere Napoli sotto una luce diversa, apprezzandone le innumerevoli bellezze e potenzialità.