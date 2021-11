Green pass, Unarma (sindacato Carabinieri): è incostituzionale, viola almeno 10 articoli.

“Il nostro sindacato è favorevole al vaccino perchè crediamo nella scienza, così come crediamo alla Costituzione che conosciamo e su cui abbiamo giurato. Proprio per questo, riteniamo il green pass uno strumento anticostituzionale, discriminatorio, che viola almeno 10 articoli della Carta”.

Così Antonio Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dell’Arma dei Carabinieri, Unarma, intervenuto nel corso del programma L’aria Che Tira. “Tra Esercito, Aeronautica e Arma sono circa 44mila i militari non vaccinati ad oggi, ovvero il 16% dell’intera popolazione presa in esame. La questione di fondo” conclude Nicolosi “è di costituzionalità e di discriminazione sulla vaccinazione obbligatoria: non siamo untori. Immaginiamo che la Magistratura farà il suo corso. D’altronde noi Carabinieri dobbiamo poter avere gli stessi diritti degli altri cittadini, compreso quello di esprimere le nostre posizioni su argomenti che interessano la sicurezza pubblica in modo così rilevante”.