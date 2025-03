Greenverse: coltivare nel metaverso diventa realtà

- pubblicità -

Nell’era digitale, dove tecnologia e sostenibilità si intrecciano, emerge un’iniziativa che ridefinisce l’agricoltura urbana: il corso di idroponica nel metaverso, Greenverse, promosso dal Centro Servizi e Formazione (CSF) di Melito. Questo progetto innovativo offre agli studenti l’opportunità di coltivare piante reali attraverso un ambiente virtuale immersivo, combinando metaverso, intelligenza artificiale e coltivazione idroponica. Indossando un oculus si entra in vari ambienti; uno di questi è una fattoria con animali differenti e una serra dove abbiamo invertito i giochi. Mentre nel mondo reale la serra è verticale, nel mondo virtuale è la classica serra orizzontale oppure un orto urbano.

Tommaso Marrone, CEO del CSF e partner di Greenverse, racconta come l’idea sia nata dalla sua profonda connessione con la terra fin da giovane. «Sono convinto che un ritorno al contatto con la natura sia fondamentale per tutti noi, soprattutto per riappropriarci del controllo su ciò che mangiamo – afferma Marrone. Questa visione ha portato allo sviluppo di un sistema idroponico modulare, in grado di coltivare fino a 120 piantine in soli 70 cm, l’equivalente di 22 mq di terreno. Il sistema è espandibile fino a 5 metri, permettendo la coltivazione di un’area equivalente a 100 mq».​

La vera rivoluzione risiede nell’integrazione con il metaverso. Indossando un visore VR, gli studenti entrano in una fattoria virtuale con serre e animali, dove ogni azione compiuta nel mondo digitale ha un impatto diretto sulle piante reali. «Quando un ragazzo coltiva una pianta nel metaverso, sta realmente curando una pianta in un laboratorio idroponico – spiega Marrone. Questo approccio trasforma la formazione da passiva ad attiva, rendendo l’apprendimento coinvolgente ed esperienziale».

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nel monitoraggio delle coltivazioni. Gli utenti possono conoscere in tempo reale lo stato di sviluppo delle piante, sapere quando raccoglierle e ricevere notifiche su eventuali carenze nutritive. In caso di necessità, il sistema suggerisce l’aggiunta di specifici nutrienti come potassio o magnesio, garantendo piante sempre in salute.​​

Greenverse rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia avanzata e sostenibilità ambientale, offrendo una soluzione concreta per l’autoproduzione alimentare in contesti urbani.