Guasto a bordo, atterraggio d’emergenza a Capodichino

Un aereo della compagnia wizzair, decollato da Sharm-el-Sheik in Egitto, e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino a Napoli.

L’Airbus A321 ha effettuato un atterraggio di emergenza a Napoli dopo che il comandante ha segnalato la presenza di fumo nella stiva.

I passeggeri hanno riferito di aver sentito un “botto” all’altezza della Puglia, seguito da un annuncio del pilota che ha rassicurato sulla sicurezza.

A bordo dell’Airbus A321 c’erano turisti, gli ex calciatori della Lazio ed opinionisti Fernando Orsi e Dario Marcolin, e giornalisti di ritorno dal vertice sulla pace in Egitto.

Nessun ferito. L’aereo è stato circondato dai Vigili del Fuoco all’atterraggio e tutti i passeggeri sono stati evacuati senza problemi.