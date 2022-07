Guasto a Canadair, stop a traffico Capodichino, poi ripresa attitivtà.

Intorno alle 16:00 decolli e atterraggi all’aeroporto di Napoli sono stati temporaneamente inibiti a causa di un guasto tecnico di un aeromobile Canadair del servizio antincendio, bloccato in pista, in arrivo, per un guasto tecnico.

Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su Roma e Bari mentre in partenza si registrano ritardi.

L’operatività sarà ripristinata non appena i tecnici della Babcock, Società che gestisce la flotta dei Canadair, termineranno l’intervento. (ANSA).

E’ di nuovo pienamente operativo l’aeroporto di Capodichino dopo che nel pomeriggio, intorno alle 16, decolli e atterraggi all’aeroporto di Napoli sono stati temporaneamente inibiti a causa di un guasto tecnico di un aeromobile Canadair del servizio antincendio, bloccato in pista, in arrivo, per un guasto tecnico.

La pista è stata riaperta alle 18,45 con il decollo e l’atterraggio dei primi aerei. (ANSA).